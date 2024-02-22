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مثل يكرره يايدن منذ 4 سنوات يفضح حالته الذهنية

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مثل يكرره يايدن منذ 4 سنوات يفضح حالته الذهنية
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتشر فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، يظهر فيه وهو يتلعثم، على الرغم من أن الكلمات مكتوبة أمامه على شاشة التلقين، وأن المثل الذي ألقاه كان ألقاه سابقا.

وفي خطاب ألقاه حول إلغاء ديون الطلاب التعليمية، قال بايدن: "كان والدي يقول جوي، اه، الراتب هو أكثر من مجرد، اه، الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب".

وكان بايدن ألقى تصريحات سابقة قال فيها المثل نفسه، وأحدها كان في فبراير 2023.

وفي أغسطس 2023، قال دون أن يتلعثم: "كان والدي يقول وظيفتك هي أكثر بكثير من مجرد راتب... إنها تتعلق بالفخر... الكرامة".

وفي أغسطس 2022 نشر التصريح نفسه عبر حسابه على منصة x: "اعتاد والدي أن يقول إن الوظيفة كانت أكثر بكثير من مجرد راتب. كان الأمر يتعلق بكرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع. كان الأمر يتعلق بالقدرة على النظر في عين طفلك والقول إنه سيكون على ما يرام. هذا هو الاقتصاد الذي أنا مصمم على بنائه".

وقبلها في أكتوبر 2021 قال: "الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب ... إنها تتعلق بالكرامة ... إنها تحدد هويتك".

وفي أكتوبر 2020 قال: "كان والدي يقول لي دائما جوي، الوظيفة هي أكثر بكثير من مجرد راتب. الأمر يتعلق بكرامتك. يتعلق الأمر بالاحترام. يتعلق الأمر بمكانتك في مجتمعك. يتعلق الأمر بالقدرة على النظر في عيون أطفالك والقول، عزيزتي، سيكون الأمر على ما يرام".

المصدر: RT

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