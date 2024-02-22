مثل يكرره يايدن منذ 4 سنوات يفضح حالته الذهنية

انتشر فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، يظهر فيه وهو يتلعثم، على الرغم من أن الكلمات مكتوبة أمامه على شاشة التلقين، وأن المثل الذي ألقاه كان ألقاه سابقا.

وفي خطاب ألقاه حول إلغاء ديون الطلاب التعليمية، قال بايدن: "كان والدي يقول جوي، اه، الراتب هو أكثر من مجرد، اه، الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب".

Biden struggles to read the words on the giant teleprompter in front of him:



"My dad used to say, 'Joey a, uh, a paycheck is about more than a, uh, a job is about more than a paycheck" pic.twitter.com/dO5sgFYPbd — RNC Research (@RNCResearch) February 21, 2024

وكان بايدن ألقى تصريحات سابقة قال فيها المثل نفسه، وأحدها كان في فبراير 2023.

وفي أغسطس 2023، قال دون أن يتلعثم: "كان والدي يقول وظيفتك هي أكثر بكثير من مجرد راتب... إنها تتعلق بالفخر... الكرامة".

BIDEN: "My dad used to have a saying... ‘Your job is about a lot more than a paycheck...It’s about pride...dignity'...You think I’m kidding." pic.twitter.com/kDB3Ue8oYB — Daily Caller (@DailyCaller) August 9, 2023

وفي أغسطس 2022 نشر التصريح نفسه عبر حسابه على منصة x: "اعتاد والدي أن يقول إن الوظيفة كانت أكثر بكثير من مجرد راتب. كان الأمر يتعلق بكرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع. كان الأمر يتعلق بالقدرة على النظر في عين طفلك والقول إنه سيكون على ما يرام. هذا هو الاقتصاد الذي أنا مصمم على بنائه".

My father used to say that a job was about a lot more than a paycheck. It was about your dignity, your respect, your place in the community.



It was about being able to look your child in the eye and say it was going to be okay.



That’s the economy I’m determined to build. — President Biden (@POTUS) August 7, 2022

وقبلها في أكتوبر 2021 قال: "الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب ... إنها تتعلق بالكرامة ... إنها تحدد هويتك".

Biden in Scranton, PA last night says "a job is about more than a paycheck ... its about dignity ... it's defines who you are”



This is the same guy who wants people permanently unemployed because they won't submit to medical tyranny. pic.twitter.com/D0ntX0CX9x — Mythinformed (@MythinformedMKE) October 21, 2021

وفي أكتوبر 2020 قال: "كان والدي يقول لي دائما جوي، الوظيفة هي أكثر بكثير من مجرد راتب. الأمر يتعلق بكرامتك. يتعلق الأمر بالاحترام. يتعلق الأمر بمكانتك في مجتمعك. يتعلق الأمر بالقدرة على النظر في عيون أطفالك والقول، عزيزتي، سيكون الأمر على ما يرام".

المصدر: RT