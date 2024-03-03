فريقا موسكو وسان بطرسبورغ يحصدان المركزين الثاني والثالث في "الألعاب الحكومية 2024" في دبي

حصد فريقا مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ المركزين الثاني والثالث في النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية" التي أقيمت في الفترة من 29 فبراير وحتى 3 مارس في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشهدت المباراة الختامية من تحدي المدن منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث أبدى المشاركون درجات عالية من العزيمة والإصرار على مواجهة تحديات شكلت اختبارا حقيقيا لقدرتهم على التركيز الذهني واللياقة البدنية لتخطي الحواجز.

وفاز فريق مدينة كوبنهاغن بالمركز الأول عن فئة تحدي المدن.

وسجلت هذه النسخة من الألعاب الحكومية في دبي مشاركة عالمية ضمن فئة تحدي المدن حيث مثلوا روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين والدنمارك والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأوزبكستان وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وليتوانيا وهولندا وفرنسا والبرتغال.

وبلغت جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول في الجولة النهائية التي ستقام يوم الأحد 3 مارس في ختام "الألعاب الحكومية 2024"، 500 ألف درهم إماراتي (قرابة 137 ألف دولار أمريكي)، وسيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة قيمتها 250 ألف درهم (حوالي 68 ألف دولار"، والثالث على 150 ألف درهم (حوالي 40 ألف دولار).

ولاقت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية حضورا جماهيريا واسعا ومتنوعا من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت إقبالا من جمهور كبير تجاوز 17 ألف متفرج مع حضور عائلي لافت ومكثف.

المصدر: RT