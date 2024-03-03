فريقا موسكو وسان بطرسبورغ يتأهلان إلى نهائيات تحدي المدن ضمن "الألعاب الحكومية 2024" في دبي (صور)

أعلنت اللجنة المنظمة "للألعاب الحكومية 2024"، تأهل 4 فرق من تحدي المدن للمشاركة في نهائي البطولة وحل في المركز الأول فريق مدينة موسكو والثالث فريق مدينة سان بطرسبورغ الروسيتين.

وقالت اللجنة في بيان: "حل في المركز الأول فريق مدينة موسكو برصيد 157.6 نقطة، يليه فريق مدينة كوبنهاغن الذي جاء ثانيا برصيد 156.7 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق مدينة سان بطرسبورغ بـ 156.4 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق مدينة مارسيليا بحصوله على 154.3 نقطة".

RT

وشاركت في فئة تحدي المدن فرق من مختلف أنحاء العالم مثلت روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين والدنمارك والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأوزبكستان وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وليتوانيا وهولندا وفرنسا والبرتغال.

RT

RT

وشهد تحدي المدن منافسات قوية بين الفرق المشاركة، في تجسيد للمكانة التي حققتها الألعاب الحكومية، والتي أضحت إحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية.

RT

RT

وتبلغ جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول في الجولة النهائية التي ستقام يوم الأحد 3 مارس في ختام "الألعاب الحكومية 2024"، 500 ألف درهم إماراتي (قرابة 137 ألف دولار أمريكي)، وسيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة قيمتها 250 ألف درهم (حوالي 68 ألف دولار"، والثالث على 150 ألف درهم (حوالي 40 ألف دولار).

RT

RT

"الألعاب الحكومية" هي مبادرة عالمية تتكون من سلسلة من التحديات البدنية والذهنية التي تجمع المشاركين من مختلف الدول في مكان واحد، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع.

المصدر: RT