الكرملين يبدى استعداده للعمل مع الولايات المتحدة في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة للتفاعل مع واشنطن في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، لكن موسكو لم تتلق مبادرات أميركية في هذا الصدد

في وقت سابق صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن البيت الابيض يشعر بالقلق من تهديد جديد للأمن القومي، وقد حذر منه الكونغرس مؤخرا، ويتعلق بتطوير روسيا المزعوم لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية؛ وبناء عليه طالب الرئيس الأمريكي بإجراء اتصالات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية.

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول استعداد روسيا الاتحادية لإجراء اتصالات بشأن هذه القضية: نعم إذا كانت هناك مبادرات من الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن موسكو لم تتلق طلبا من هذا النوع من واشنطن حتى الآن.

المصدر: ريا نوفوستي