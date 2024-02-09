ألمانيا تأخذ تحذيرات الكرملين حول تأميم أصول لشركة "روس نفط" في الاعتبار

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها أحيطت علما بتصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف حول معارضة تأميم أصول تابعة لشركة "روس نفط" التي تخطط لها السلطات الألمانية.

وأجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين عندما سئل عن تصريحات بيسكوف: "لقد أخذناها في الاعتبار".

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وحذر بيسكوف في وقت سابق من أن تأميم أصول لشركة "روس نفط" في ألمانيا سيكون بمثابة مصادرتها وأن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها من تداعيات على المدى البعيد.

وأشار إلى أن "هذه مصادرة ممتلكات شخص آخر ليس أكثر، خطوات كهذه من الممكن أن تقوض الأسس الاقتصادية والقانونية في البلدان الأوروبية، وتقلل من جاذبية الاستثمار فيها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن مصادر حكومية في برلين أن السلطات الألمانية تعتزم وضع يدها على شركة تابعة لـ"روس نفط" الروسية، والتي وضعت في السابق تحت الإدارة الخارجية في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي