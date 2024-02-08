صحيفة: ألمانيا تضع يدها على شركة طاقة روسية

ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن مصادر حكومية في برلين أن السلطات الألمانية تعتزم وضع يدها على شركة تابعة لـ"روس نفط" الروسية، والتي وضعت في السابق تحت الإدارة الخارجية في ألمانيا.

وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية: "تستعد وزارة الاقتصاد الفيدرالية لتأميم شركة النفط Rosneft Deutschland. ويوم الاثنين شاركت شركة "روس نفط" الروسية بشكل رسمي في جلسات الاستماع المرتبطة بالمسألة".

ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية فإن جلسات الاستماع تعد إجراء شكليا سيعقبه تأميم الشركة، لكن مصادر الصحيفة أفادت بأنه لا يوجد قرار نهائي بعد، إلا أن برلين تعارض مبدأ تمديد وضع "الإدارة الخارجية" بشكل مستمر للشركة التابعة لـ"روس نفط".

إقرأ المزيد

وفي ديسمبر الماضي، تقدمت شركة "روس نفط" بشكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية بسبب نقل شركات تابعة لها إلى الوصاية الخارجية تحت إشراف إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات.

وقبل ذلك في شهر أبريل 2023، طالبت "روس نفط" من وزارة الاقتصاد الألمانية سداد تعويضات عن خسائر الإدارة الخارجية للشركات التابعة لها في ألمانيا، كذلك تقدمت بدعوى قضائية ضد تمديد الوصاية الخارجية للشركات.

وفي سبتمبر 2022 نقلت الحكومة الألمانية شركتي Rosneft Deutschland وRN Refining & Marketing إلى إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات، واستحوذت على أسهم، تملكها "روس نفط" في مصافي نفط.

المصدر: نوفوستي