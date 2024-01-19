بايدن يوقع مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الجمعة قانونا لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وفي السابق، تمت الموافقة على قرار التمويل المؤقت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس المقبل.

وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في وقت سابق إلى اتفاق لتمويل عمل الحكومة بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي تبدأ في الولايات المتحدة في أكتوبر 2023.

ولم يكن لدى أعضاء الكونغرس الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ما اضطر المشرعين إلى الموافقة مرة أخرى على مشروع قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.

المصادر: نوفوستي