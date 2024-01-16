أردوغان: سنتبع خطوات جديدة في سوريا والعراق

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة وتيرة المساعدات المقدمة لحزب العمال الكردستاني. وأكد أن تركيا لن تتوقف حتى تدمر كل "أوكار الإرهابيين" في سوريا.

وأدلى أردوغان بسلسلة من التصريحات، في كلمة له عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة أبرزها:

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توقيف 465 شخصا على ارتباط بالإرهاب، منذ بداية العام الجاري، على يد الشرطة والدرك.

لم نترك دماء شهدائنا تذهب سُدى (قتلى الجيش التركي بالهجمات الأخيرة شمالي العراق)، فقصفنا 114 هدفا، وحيدنا 78 إرهابيا في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية.

استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في بؤره، أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا.

يتمتع تواجدنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية، لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك.

استخباراتنا دمرت 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) منذ 12 يناير الجاري.

عملياتنا العسكرية (خارج الحدود) أحبطت أيضا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى (اضطرابات داخلية)، من خلال موجة من الهجرة غير النظامية.

زادت وتيرة تقديم المساعدات لتنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي"، من السلاح والذخيرة والرعاية.

سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه (مكافحة الإرهاب) خلال الأشهر المقبلة (يقصد عمليات عسكرية خارج حدود تركيا/في سوريا والعراق).

طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة إرهابستان (كيان إرهابي) في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منّا بالأمان.

لن نتوقف، حتى نُدمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في سوريا، من تل رفعت إلى عين العرب، ومن الحسكة إلى منبج.

طالما أن الوعود التي قُطعت لنا لا تُنفّذ، فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها.

عملياتنا العسكرية والأمنية الخارجية، أفشلت مخططات الساعين "لتغيير الخرائط" في منطقتنا.

المصدر: RT