أنقرة: لو لم نكن في شمال العراق لدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يغير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من مواقفه الداعمة لتنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي".

وأشار الوزير التركي في كلمته أمام البرلمان التركي، حول التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، إلى أن تركيا تواصل العمل مع السلطات العراقية، على تعزيز مقاربتها المناهضة حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني.

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بدوره، قال وزير الدفاع التركي يشار غولير، في ذات السياق الذي تحدث به فيدان: "لو لم نكن في شمال العراق، لطالت الهجمات حدودنا كما في السابق، ولدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا".

وأضاف غولير: "لن نسمح بإنشاء "ممر إرهابي" على طول حدودنا الجنوبية، مهما كانت الأطراف الداعمة له، وبغض النظر عن أسبابه وذرائعه.

وأردف الوزير أن الجيش التركي تمكن من تحييد 1689 "عنصرا إرهابيا"، ردا على 3 آلاف و151 محاولة إطلاق نار، وتسلل، إلى القواعد التركية في شمال العراق.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أول أمس "أن سلاح الجو نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق وعلى أهداف شمالي سوريا الساعة 21.00 (3+ تغ)"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

المصدر: RT