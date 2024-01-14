مراسل RT: الجيش التركي يستهدف منشآت للطاقة الكهربائية في عين العرب وعامودا والدرباسية (فيديو)

قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الأحد، إن الطيران الحربي والمسير التركي استهدف منشآت للطاقة الكهربائية في عين العرب وعامودا والدرباسية عند الحدود السورية التركية.

ووثقت مقاطع فيديو استهداف نقطة بالقرب من مصنع "لافارج" الفرنسي للإسمنت في ريف الجلبية التابع للمدينة عين العرب، واستهداف محطة كهرباء عامودا بريف القامشلي الغربي.

والسبت، أعلنت الدفاع التركية تدمير 25 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين في عملية جوية ضد عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا في غارات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

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وذكرت الدفاع التركية في بيان "أن سلاح الجو نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق وعلى أهداف شمالي سوريا الساعة 21.00 (3+ تغ)"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأوضحت أن الغارات الجوية جاءت بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وخطرها على السكان في تركيا وعلى قوات الأمن انطلاقا من شمالي العراق وسوريا عبر تحييد مسلحي تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأفادت بأن الغارات جاءت تماشيا مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: RT