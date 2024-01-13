الدفاع التركية تعلن تدمير 25 موقعا شمالي العراق وسوريا

أعلنت الدفاع التركية يوم السبت تدمير 25 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين في عملية جوية ضد عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا في غارات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

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وذكرت الدفاع التركية في بيان "أن سلاح الجو نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق وعلى أهداف شمالي سوريا الساعة 21.00 (3+ تغ)"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأوضحت أن الغارات الجوية جاءت بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وخطرها على السكان في تركيا وعلى قوات الأمن انطلاقا من شمالي العراق وسوريا عبر تحييد مسلحي تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأفادت بأن الغارات جاءت تماشيا مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/hIpdTxRFuK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024

وأضافت أن الغارات أسفرت كذلك عن تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام ذخائر مجملها صنعت بقدرات محلية وطنية.

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وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة التركية ستواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي للحفاظ على بقاء الدولة والشعب وأمنهما".

كما أكدت على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.

وفجر السبت، أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفا للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وتأتي غارات وعمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع مسلحين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية "المخلب ـ القفل" يوم الجمعة.

المصدر: الأناضول