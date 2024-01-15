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رئيس قرغيزستان يشير إلى "ثورات" ممولة من الخارج

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رئيس قرغيزستان يشير إلى
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بيشكك عاصمة قرغيزستان
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كشف رئيس قرغيزستان صدر جباروف أن جميع الثورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية كان دافعها الأساسي التصرفات الخاطئة من جانب السلطات، وأشار إلى تمويل كان بعضها يتلقاه من الخارج.

وأكد الرئيس جباروف في مقابلة مع صحيفة "كابار" المحلية أن الثورة الثالثة في قرغيزستان – سنة 2020 - حدثت بشكل مباغت وغير متوقع من الجميع.

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وبحسب قوله، فإن أسباب جميع الثورات كانت التصرفات التي تتبعها السلطات، موضحا أن الثورتين الأولى والثانية تلقيتا تمويلا من الخارج، بينما الثالثة لم يتم تمويلها. موضحا أن ما من أحد توقع الثورة الثالثة.

وأضاف في هذا الجانب: لم نتلق أموالا من قوى خارجية، لقد دعمنا الناس أنفسهم. ولذلك، فإننا ننتهج اليوم سياسة مستقلة متعددة الاتجاهات".

واختتم: "لو أصبحنا نحن أيضا معتمدين على قوى خارجية لكنا قد نفذنا إرادتها وحينها لن نتمكن من تطوير أي شيء في البلاد".

وفي تصريحات له في ديسمبر الماضي قال جباروف، إن بلاده تتعرض لضغوط قوية من جانب الكثير من الدول بهدف منعها من إقرار قانون يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية.

وأضاف: "بمجرد أن اسأل لماذا لا تتلقى قرغيزستان تقارير من المنظمات غير الحكومية، ولماذا لا نعرف مصادر الأموال التي تحصل عليها، فإنها والدول الأخرى تصبح فجأة صماء وبكماء".

المصدر: سبوتنيك

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