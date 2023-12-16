رئيس قرغيزستان: أكثر من 30 دولة تضغط لمنعنا من إقرار قانون واحد

قال رئيس قرغيزستان صدر جباروف، إن بلاده تتعرض لضغوط قوية من جانب الكثير من الدول بهدف منعها من إقرار قانون يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية.

وأضاف: "بمجرد أن اسأل لماذا لا تتلقى قرغيزستان تقارير من المنظمات غير الحكومية، ولماذا لا نعرف مصادر الأموال التي تحصل عليها، فإنها والدول الأخرى تصبح فجأة صماء وبكماء".

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وأشار رئيس قرغيزستان إلى أن أكثر من 30 دولة، تضغط على بلاده لمنع تمرير مشروع قانون يهدف لتشديد الرقابة على نشاطات المنظمات غير الحكومية.

وتابع جباروف: "لم أستطع المقاومة وسألت في العديد من البلدان عما إذا كان لديهم منظمات غير حكومية. فقالوا لي إن لديهم الآلاف منها وهي تعمل منذ فترة طويلة. سألت هل تحصل السلطات هناك على تقارير من أين تستلم هذه المنظمات الأموال، وكم تم إنفاقها على الرواتب وعلى الصناديق الاجتماعية، وكان الرد إنهم يتلقون التقارير. "فلماذا إذن نحن لا نتلقى مثل هذه التقارير؟ أم أننا مواطنون من الدرجة الثانية بالنسبة لكم؟" .

المصدر: سبوتنيك