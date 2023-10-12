بوتين يشيد بالتعاون العسكري بين روسيا وقرغيزستان

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بمستوى التعاون العسكري بين روسيا وقرغيزستان، وأكد استمرار الجانبين في تعزيز هذا التعاون وتوسع نطاقه.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوتين في قرغيزستان، وتشمل حضوره قمة رابطة الدول المستقلة، ومباحثات مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف، وزيارة القاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان.

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وكان جباروف قد أكد على تقدير بلاده للمساهمة الشخصية للرئيس الروسي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين قرغيزستان وروسيا استنادا إلى الصداقة التاريخية بين البلدين والدعم والثقة المتبادلين.

وأشار بوتين في كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الروسي القرغيزي المنعقد في نسخته العاشرة بقرغيزستان، إلى مساهمة الجانب الروسي في تحسين نظام التعليم الثانوي في المناطق القرغيزية، حيث ستبني روسيا خلال السنوات المقبلة 9 مدارس في قرغيزستان.

وأفاد بوتين بأن المؤتمر هذا العام مخصص في المقام الأول لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، لذلك فإنه من المنطقي انعقاده في المركز الصناعي لقرغيزستان، جلال آباد.

وحول العلاقات التجارية بين روسيا وقرغيزستان، قال بوتين إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع بنسبة 37% في عام 2022، ليبلغ 3.4 مليار دولار، أما في 2023، فقد صعدت التجارة البينية في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 17.4%.

وتتحول روسيا بنشاط إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع قرغيزيا، حيث وصلت حصة الروبل في المعاملات التجارية بين البلدين إلى 83%، وفقا لبوتين، حيث قال: "تتحول بلداننا بنشاط إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية، وبناء قنوات مستقرة للتعاون الائتماني والمصرفي".

المصدر: نوفوستي