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بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى قرغيزستان

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة رسمية إلى قرغيزستان، وبدأ مباحثات مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف.

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بوتين يصل إلى بشكيك لحضور قمة رابطة الدول المستقلة (فيديو)
بوتين يصل إلى بشكيك لحضور قمة رابطة الدول المستقلة (فيديو)

وفي فيديو نشرته قنوات "تليغرام" وصل الرئيس بوتين إلى قصر آلا-آرتشا بالعاصمة بيشكيك، حيث سيجري مفاوضاته مع جباروف.

وكان الرئيس بوتين قد وصل إلى بيشكيك اليوم الخميس لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة المقررة غدا الجمعة، حيث سيجري محادثات منفصلة مع جباروف، وسيزور القاعدة الجوية الروسية في قرغيزيا، ويشارك في مراسم الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة.

وسيلتقي بوتين بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث سيكون الوضع في قره باغ على طاولة البحث، ولاسيما صفة قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الذي أصبح أرضا أذربيجانية.

المصدر: RT

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