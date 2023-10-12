بوتين يصل إلى بشكيك لحضور قمة رابطة الدول المستقلة (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير يوتين إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان اليوم الخميس، لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة المقررة غدا الجمعة، في زيارة خارجية هي الأولى له خلال عام 2023.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات منفصلة مع نظيره القيرغيزي اليوم الخميس حول التعاون الثنائي، بما فيه التعاون العسكري.

كما سيزور الرئيس الروسي القاعدة الجوية الروسية في قرغيزيا ويشارك في مراسم الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة.

كما سيلتقي بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسيبحث معه الوضع في قره باغ، وصفة قوات حفظ السلام الروسية هناك.

ويوم الجمعة، سيجتمع الرئيس الروسي مع رئيس طاجيكستان إيمام علي رحمون، وستتم مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وعمل القاعدة الروسية في طاجيكستان.

ومن المقرر أن تعقد قمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك يوم غد 13 أكتوبر، برئاسة رئيس قيرغيزستان صدر جباروف.

المصدر: نوفوستي