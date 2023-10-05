بوتين يشدد على دور الرئيس رحمون في تعزيز العلاقات بين روسيا وطاجيكستان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون بعيد ميلاده، الذي يصادف يوم 5 أكتوبر، وأشاد بمساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بالمنظمات الدولية.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرها المكتب الصحفي للكرملين: "من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتكم الشخصية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا، وكذلك في بناء علاقات متبادلة المنفعة داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون. يسعدني مواصلة حوارنا البناء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الروسية -الطاجيكية".

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وأشار بوتين أيضا إلى أن رحمون، خلال سنوات نشاطه العديدة كرئيس لطاجيكستان، اكتسب "احتراما يستحقه بين مواطنيه ومكانة عالية في الخارج".

وقال الرئيس بوتين: "تحت قيادتكم، تتحرك طاجيكستان بثقة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورا هاما في الشؤون الإقليمية والدولية".

وتمنى بوتين لنظيره الطاجيكي الصحة والازدهار والنجاح.

يشار إلى أن إمام علي رحمون ، بلغ من العمر اليوم 71 عاما.

المصدر: تاس