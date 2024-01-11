قرغيزستان: اعتقالات على خلفية اتهام رجل أعمال بارز بمحاولة انقلاب

أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي بقرغيزستان، اعتقال أنصار لرجل الأعمال إمام الدين تاشوف والناشط تيليكمات كورينوف اللذين اتهما في وقت سابق بمحاولة تدبير انقلاب والاستيلاء على السلطة.

وقالت لجنة الأمن القومي اليوم الخميس إنه تم اعتقال متورطين في التخطيط للإطاحة بالحكومة، بينهم المواطن م. أز. ي. الذي وصف بأنه منسق للانقلابيين في منطقتي أوش وجلال آباد (جنوب)، وكلف بتعبئة ناس لتنظيم مسيرات حاشدة "تحت ذرائع مختلفة"، كما تضمنت مهامه أيضا توزيع أموال وتنظيم نقل محتجين إلى العاصمة بيشكيك.

كما تم اعتقال مواطنة يدعى ك. أ. ك.، كانت مهمتها الرئيسية تتمثل في تنظيم تحويل الأموال من أشخاص مختلفين من الولايات المتحدة.

وكانت لجنة الدولة للأمن القومي اتهمت مدير شركات البناء KG Group تاشوف بمحاولة التحضير لانقلاب، وقالت في بيان لها الأربعاء إنه "خطط، باستخدام الاتصالات المتنقلة، مع تيليكمات كورينوف (المواطن القرغيزي المقيم في الولايات المتحدة) وأشخاص آخرين من ذوي التوجهات التدميرية، لتنظيم مسيرات حاشدة وإثارة المشاكل الاجتماعية والاستيلاء على السلطة".

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وأوضح البيان أن تاشوف، وبهدف "تنفيذ مخططه الإجرامي"، قام "على أساس دائم بتمويل الاستعدادات للاستيلاء على السلطة".

وأدرج اسما تاشوف وكورينوف، على قائمة المطلوبين، وتم رفع دعوى ضدهم بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بـ"الاستيلاء على السلطة بالعنف وإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي المؤسسات التجارية أو غيرها".

وفي وقت سابق، سجل تاشوف مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متهما فيه موظفين في لجنة الدولة للأمن القومي باختطافه وابتزاز 100 مليون سوم (1.12 مليون دولار) منه.

المصدر: "سبوتنيك – قرغيزستان" + "تاس"