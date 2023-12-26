القضاء البلجيكي يحكم بالسجن 15 عاما على معارض جيبوتي لاقتلاعه عيني منافس له

حكمت محكمة بلجيكية على معارض لحكومة جيبوتي يعيش في بروكسل بالسجن لمدة 15 عاما بعد أن أقدم على قلع عيني معارض جيبوتي آخر، على خلفية خصومات سياسية حادة.

وجاء في الحكم حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء أن إدريس عوالة البالغ من العمر 40 عاما أدين في منتصف ديسمبر الجاري من قبل محكمة الاستئناف في بروكسل بتهمة "تعذيب أدى إلى فقدان أعضاء"، بعد هجومه في 2016 على ليبانون مصطفى حسن البالغ من العمر 40 عاما.

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وكان سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة في السادس من نوفمبر 2016 بوجود شخص يدعى مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة من محجري عينيه بالقرب من "بورت دو نامور" في حي للتسوق في العاصمة البلجيكية، ونجا الرجل بعد نقله إلى المستشفى، لكنه فقد بصره.

وبعد مرور 12 ساعة لجأ إدريس عوالة، وهو مواطن جيبوتي هولندي مولود في الصومال، إلى مستشفى آخر في بروكسل وقد كسرت أسنانه ويعاني من جروح في وجهه قبل أن يتم توقيفه.

وقالت محكمة الاستئناف إن الرجلين معارضان للحزب الحاكم في جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر غيله الذي تولى منصبه منذ 1999، لكنهما اختلفا بشدة بسبب نزاعات بين فصائل المعارضة المتنافسة.

المصدر: أ ف ب