روسيا.. تنظيم يانصيب للفوز برحلات عائلية للحج خلال مهرجان إسلامي

تشهد مدينة بولغار ( تتارستان) الروسية، انعقاد مهرجان "Izge Bolgar Zhyeny" (اللقاء المقدس في بولغار) بمشاركة شخصيات دينية من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول الأجنبية.

وتقام فعالية "اللقاء المقدس في بولغار"، للاحتفال بيوم اعتماد الإسلام رسميا كدين في بولغار الفولغا. وتقام الفعالية بمشاركة الزعماء الدينيين في روسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشاركين والضيوف. وفي إطار الاحتفالات، سيتم لأول مرة سحب يانصيب للفوز برحلات عائلية إلى الحج إلى الديار المقدسة في العربية السعودية. وبحسب المنظمين، فإن هذا الحدث سيركز اهتمام المسلمين على تعزيز القيم العائلية.

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وقال نائب رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا روشان عباسوف، لوكالة نوفوستي: "يقام هذا المهرجان في كل عام في تتارستان، باعتباره الجزء الأخير من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان". يمكن للمشاركين والضيوف في هذا المنتدى الإسلامي الكبير زيارة أراضي بولغار القدماء - أجداد التتار المعاصرين. وبهدف الترويج لهذا المشروع، سيتم تنظيم سحب يانصيب بين المتزوجين. نعتقد أن هذا التصرف صحيح، لأنه يجب تعميم أفكار وتقاليد الأسرة".

وأشار عباسوف إلى أن عدد المشاركين في هذه الفعالية، يتزايد من سنة إلى أخرى.

وأضاف: "هذا ليس غريبا، لأنه يزور عاصمة تتارستان الآلاف من المشاركين في منتدى قازان وكذلك عشرات الآلاف من الضيوف، بما في ذلك السياح الذين يصلون إلى هنا، للتعرف على تقاليد التتار وأسلوب حياتهم وثقافتهم وتراثهم التاريخي".

وشدد عباسوف على أن مهرجان " اللقاء المقدس في بولغار"، يثير الشعور بانخراط المسلمين في تاريخهم، وبصحة الاختيار الروحي لأسلافهم، والرغبة في مواصلة تطوير قيم الإسلام.

في الفترة من 14 إلى 19 مايو، تجري في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

المصدر: نوفوستي