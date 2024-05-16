سفير البحرين لدى موسكو لـ RT: منتدى قازان عرس نحرص على حضوره كل عام

ثمن السفير البحريني لدى موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي أهمية منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد في قازان ودوره في تعزيز الروابط بين روسيا والعالم الإسلامي.

وفي حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية، أشار الدبلوماسي البحريني إلى أن بلاده عضو فاعل ومؤسس في منتدى قازان، ولفت إلى أن الحدث يتزامن مع انعقاد القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال إن "البحرين ستترأس العمل العربي في الفترة المقبلة لذلك فإن مشاركة البحرين في منتدى قازان مهم لعقد لقاءات مع المسؤولين الروس والجمهوريات الروسية المسلمة لمناقشة قضايا التعاون المشترك ودعم وتعزيز العمل الإسلامي".

وعن العلاقات بين موسكو والمنامة، أكد الساعاتي على وجود تعاون قائم بين مملكة البحرين وروسيا في جميع المجالات.

وفي مؤشر على أهمية منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، قال الساعاتي إن "منتدى قازان عبارة عن منصة مهمة للتباحث وتعزيز العلاقات وتكريس الإسلام المعتدل والتسامح الديني والتعايش بين مختلف الديانات والمذاهب والقوميات".

وأضاف أن "منصة قازان تترسخ وتتوسع من عام إلى عام بدلالة وجود 40 ممثلا دبلوماسيا في المنتدى ومشاركة أكثر من 100 شخصية من العالم الإسلامي، لذلك نحن سعداء بهذا العرس الذي نحتفل به كل عام".

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT