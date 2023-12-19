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محكمة ألمانية تحكم بالسجن مدى الحياة على سوري لهذا السبب!

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محكمة ألمانية تحكم بالسجن مدى الحياة على سوري لهذا السبب!
AP
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حكمت محكمة ألمانية، يوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على رجل سوري لارتكابه هجومين بالسكين، وإلحاق الأذى الجسدي، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية، مسلطة عليه أشد عقوبة.

وحكمت المحكمة "بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاما الذي تم تعريفه بمعان د، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية".

وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه "يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا".

وكان المتهم قد "أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين مطبخ في مدينة دويسبورغ، في أبريل، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام". فيما نجا الضحايا في هذ الطعن من الموت.

وأشارت المحكمة إلى أن "الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه السجن منذ ذلك الحين، لا يزال مصرا على قتل أشخاص كفار من وجهة نظره، ولذلك فإنه يشكل خطرا على الجمهور".

وأوضحت المحكمة أن المتهم "وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم داعش".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن "الرجل لم يظهر أي رد فعل أثناء إصدار الحكم".

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المصدر: "أ ب"

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