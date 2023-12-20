رئيسة وزراء صربيا: المعارضة خططت للاستيلاء على السلطة بالعنف الثوري

قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إن أنصار كتلة المعارضة "صربيا ضد العنف"، كانوا يأملون طوال الحملة الانتخابية بالاستيلاء على السلطة بالوسائل الثورية.

ويشار إلى أن أنصار هذه الكتلة المعارضة، ينظمون احتجاجات لليوم الثاني على التوالي بالقرب من مبنى اللجنة الانتخابية في بلغراد.

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وأضافت رئيسة الحكومة في تصريح تلفزيوني: "كان واضحا تماما أن المعارضة كانت تستعد لهذه (الاحتجاجات) طوال حملتها بأكملها. ولم يقدموا أي خطة، وتركزت حملتهم فقط على الكراهية ضد [رئيس الجمهورية ألكسندر] فوتشيتش. كانوا يجهزون لإضرام ميدان ثوري في بلغراد للوصول إلى السلطة من خلال الثورة. ولكن هذا لن يحدث".

يوم أمس الثلاثاء، أفاد مراسل تاس، بأن أنصار كتلة المعارضة "صربيا ضد العنف"، الذين نظموا مسيرة كبيرة بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات الصربية في وسط بلغراد مساء يوم 18 ديسمبر، واصلوا عملهم الاحتجاجي بالقرب من أسوار المبنى. وبدأت فعالية الاحتجاج الثانية، التي أعلنها زعيما كتلة المعارضة مارينيكا تيبيك وميروسلاف أليكسيتش، في الساعة 18:00 (20:00 بتوقيت موسكو). وخلال ذلك تم قطع حركة المرور، في شارع كرالي ميلانو المركزي، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة واستخدموا الصفارات والأنابيب بشكل جماعي. ويحتج أنصار المعارضة خلال ذلك، على فوز الائتلاف الذي يقوده الحزب الحاكم في انتخابات مجلس مدينة بلغراد.

المصدر: تاس