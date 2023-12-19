مقتل تلميذ وإصابة أربعة بجروح في انهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا (صور)

لقي تلميذ مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انهيار جزء من مدرستهم الثانوية الداخلية في وسط رومانيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

والكارثة التي لم تتضح أسبابها في الحال وقعت في مدرسة "أودورخيو سيكوييسك" الثانوية الداخلية في منطقة ترانسيلفانيا.

وأوضحت فرق الإسعاف أن الكارثة أسفرت عن مقتل تلميذ وإصابة أربعة آخرين بجروح، أحدهم إصابته بالغة.

AFP

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس مفتشية المدارس في المنطقة قوله إن المدرسة الداخلية التي يبلغ عمرها مئة عام وتعود ملكيتها للكنيسة الكاثوليكية تستوعب في العادة حوالي مئة تلميذ.

من جهتها أفادت البلدية، بأن ساحة المدرسة خضعت مؤخرا لإنشاءات لربط المبنى بشبكة الصرف الصحي بالمدينة.

وتعليقا على الكارثة، قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن "هذه المأساة هي تذكير صارخ بأن سلامة مدارسنا يجب أن تكون على رأس الأولويات". وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الكارثة ومعاقبة المسؤولين عنها.

AFP

المصدر: "أ ف ب"