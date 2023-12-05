نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أنه سيتم منح بحر آزوف وضع البحر الداخلي حصريا لروسيا ولا يخضع للتشريعات الدولية.

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وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يهدف إلى تأمين وضع بحر آزوف كبحر داخلي حصري لروسيا و لم يعد خاضعا لإجراءات ومبادئ التشريع الدولي، وذلك منذ انتصار العدالة التاريخية وفقدان أوكرانيا لمكانتها كدولة ساحلية هنا".

وأضاف أن اللجنة المناسبة لمجلس الدوما قد وافقت على مشروع قانون بهذا الشأن. وأوضح: "تم اتخاذ قرار إيجابي واضح. نحاول الموافقة على مشروع القرار هذا بحلول نهاية العام الجاري، لكي يصبح قانونا".

وأصبح بحر آزوف بحرا داخليا حصريا لروسيا بعد انضمام منطقتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في عام 2022. وقبل ذلك كان البحر يعتبر من المياه الداخلية لروسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي