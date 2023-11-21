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روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف

مال وأعمال

روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تخطط سلطات جمهورية دونيتسك الروسية لاستئناف عمليات وأنشطة البحث عن النفط والغاز في بحر آزوف، الواقع في جنوبي روسيا. 

وقال نائب رئيس حكومة دونيتسك الروسية فلاديمير إيجيكوف، إنه من المخطط البدء في التنقيب الجيولوجي للبحث عن رواسب الغاز في بحر آزوف.

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وبحر آزوف هو عبارة عن بحر داخلي يقع في جنوب روسيا ويعد امتدادا للبحر الأسود ويتصل به عبر مضيق كيرتش، ويعد من أكثر بحار العالم ضحالة.

ويرى خبراء أن إمكانات الطاقة للبحر واعدة، ولاسيما أنه لم يجر أحدا أنشطة بحث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتشير السلطات إلى ضرورة إجراء تقييم لمخاطر الألغام قبل السماح للجيولوجيين بالعمل.

وتعتقد سلطات جمهورية دونيتسك، الواقعة في جنوب روسيا، أنه يمكن توقع زيادة كبيرة في احتياطيات النفط والغاز في مياه بحر آزوف.

وفي العام 2007، تم اكتشاف في بحر آزوف أكبر رواسب للنفط في جنوب روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي الطاقة في العالم.

المصدر: وكالات

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