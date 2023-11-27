فقدان شخص وإصابة أربعة جراء عاصفة ضربت سواحل القرم (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان شخص وإصابة أربعة آخرين جراء عاصفة ضربت شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء 311 شخصا، بينهم 43 طفلا من مدينة يفباتوريا، ومنطقة ساكي غربي القرم.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل في شبه جزيرة القرم نيقولاي لوكاشينكو، أنه تم إغلاق الطريق بين قريتي ميتييفو وترودوفوي في منطقة ساكي، وبين قرية مورسكوي ومدينة سوداك.

وأعلنت السلطات أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم مساء الأحد تسببت بانقطاع الكهرباء عن حوالي نصف مليون شخص.

المصدر: نوفوستي