"سنكون جيش فلسطين".. 300 محام من كافة القارات يتطوعون لـ"محاكمة "إسرائيل" (فيديو)

"Vous n'avez pas d'armée nous avons décidé d'être votre armée" Gilles Devers un des avocats français les plus anciens et les plus expérimentés a rassemblé en 10 jours une armée de 300 avocats de tous les continents pour poursuivre les sion pour ses crimes contre les Palestiniens. pic.twitter.com/Si09YkVC8a