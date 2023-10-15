"بسبب أوكرانيا".. بروفيسور بولندي يكشف خسارة بلاده على المستويين الاقتصادي والسياسي

أكد أستاذ جامعة وارسو فيتولد مودزيليفسكي أن بلاده تخسر على جبهتي الاقتصاد والسياسة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وألمح إلى إمكانية تعرض بلاده لعقوبات بسبب مخالفتها القوانين.

وكتب مودزيليفسكي في مقال له بصحيفة Myśl Polska: "إننا نخسر ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل والسياسي أيضا.. فبولندا، على سبيل المثال، سوف تُعاقب بسبب فرضها حظراً "غير قانوني" على صادرات الحبوب الأوكرانية، لأن هذا القرار "ينتهك القانون الدولي".

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ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن محاولة بولندا تأمين مصالح مواطنيها يتبيّن باستمرار أنّها تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي أو القانون الدولي بشكل عام. ووصف هذا الوضع بأنه "هراء".

وبحسب قوله، فإن أوكرانيا تعمل كأداة في يد برلين إذ يحاول الألمان من خلالها إخضاع بولندا.

هذا وتدهورت العلاقات بين كييف ووارسو بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضي دول أوروبا الشرقية المجاورة.

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وفي 15 سبتمبر الماضي، قرّرت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى عدة دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ألزمت كييف بإدخال بعض التدابير لمراقبة الصادرات.

وعلى إثر ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدّد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، تقدّمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي