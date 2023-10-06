التونسي للشغل: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تهدد استقلال القرار الوطني

اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس تهدد استقلال القرار الوطني.

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وقال الطبوبي خلال كلمته لدى افتتاح المؤتمر السادس لنقابة للصحفيين، إن تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار الاجتماعي والسياسي الذي لن يزيد البلاد إلا تمزقا وانقساما.

ورأى أمين عام اتحاد الشغل أن هذه الأزمة تضع استقلال القرار الوطني في خطر من قبل قوى أجنبية، مطالبا بحوار شامل منفتح على القوى الديمقراطية لتكوين إرادة جماعية وتوافق حقيقي لتقاسم التضحيات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد شدد بوقت سابق على أن تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج، مشيرا إلى أن تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها دون أي تنازل عن ذرة واحدة من سيادة البلاد.

وجاء ذلك، عقب نفي وزارة الخارجية التونسية ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، في سياق معالجة أزمة الهجرة، مؤكدة أن السلطات لم تبد أي موافقة على صرف هذا المبلغ.

المصدر: موزاييك أف أم