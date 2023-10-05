الرئيس التونسي: لن نخضع لأي إملاءات من الخارج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الاقتصاد يجب أن يكون وطنيا وأن التخطيط يجب أن يقوم بدوره تخطيطا وطنيا، مشددا على أن تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج.

وأشار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مساء الخميس بقصر قرطاج، إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية.

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وصرح أيضا بأن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس سعيد على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية.

وأوضح في السياق أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.

كما أكد الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار.

وأفاد بأن تونس لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل.

المصدر: RT