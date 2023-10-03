مقتل مسؤول أمريكي في كارثة جوية في الولايات المتحدة (صورة)

لقي سيناتور أمريكي وأسرته مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة أثناء سفرهم عبر ولاية يوتا الأمريكية، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة غراند في بيان صحفي، إن سناتور الولاية دوغ لارسن كان يقود طائرة أثناء سفره مع زوجته إيمي واثنين من أبنائهما في مقاطعة غراند بولاية يوتا، حيث تحطمت جراء اصطدامها بالأرض وأدت لمقتل الأسرة بالكامل.

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وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 8:20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وتجري الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.

North Dakota State Senator Doug Larsen, Wife And 2 Kids Tragically Killed In Plane Crash oan - https://t.co/xoMIbSBreX Dakota State Senator Doug Larsen, Wife And 2 Kids Tragically Killed... pic.twitter.com/I5eZWqKnK6 — Entrepreneur, author and publisher. (@michael_0000) October 3, 2023

المصدر: CNN