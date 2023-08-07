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3 قتلى باصطدام مروحيتي إطفاء جنوب كاليفورنيا (صور + فيديو)

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3 قتلى باصطدام مروحيتي إطفاء جنوب كاليفورنيا (صور + فيديو)
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أعلن مسؤولون أمريكيون أن ثلاثة أشخاص قتلوا باصطدام طائرتي إطفاء خلال مكافحة حريق في منطقة كابازون جنوب ولاية كاليفورنيا.

وقال رئيس المنطقة الجنوبية في إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، ديفيد فولشر في مؤتمر صحفي إن المروحية الأولى تمكنت من الهبوط بسلام في مكان قريب. لكن لسوء الحظ، تحطمت المروحية الثانية وقتل جميع الأعضاء الثلاثة بشكل مأساوي.

وأضاف: "أود أن أعبر عن أعمق تعاطفنا وحزننا.. كانت هذه خسارة مأساوية للمجتمع، ومجتمع خدمة الإطفاء وإدارة إطفاء مقاطعة كالفاير وريفرسايد"، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في الحادث من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل.

وكانت المروحيتان من بين ست طائرات تعمل على إخماد حريق "برودواي"، الذي بدأ صباح يوم الأحد بعد أن اتسع مساره.

المصدر: CNN + RT

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