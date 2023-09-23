"رويترز": فيتنام قد تشتري أسلحة أمريكية بما في ذلك مقاتلات إف-16

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري مفاوضات حول توريد حزمة كبيرة من الأسلحة إلى فيتنام.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الوكالة، قد تشمل الصفقة توريد طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

ونقلت الوكالة عن هؤلاء المسؤولين، أنه قد يتم إبرام الصفقة خلال العام المقبل. وقال مصدر مطلع، إن هذا الأمر "قد يتوج مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين واشنطن وهانوي.

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وذكر أن الصفقة مع فيتنام ستشمل توريد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في وقت تواجه فيه حكومة هانوي توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

في سبتمبر الجاري زار الرئيس بايدن فيتنام، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند.

المصدر: تاس