قطب الإعلام روبرت مردوخ يتخلى عن رئاسة "فوكس" و"نيوز كورب"

يعتزم قطب الإعلام روبرت مردوخ، 92 عاما، ترك رئاسة مجموعتي "فوكس كوربوريشن"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز" و"نيوز كورب"، ليسلم قيادتهما لابنه لوكلان، بحسب بيان للشركتين اليوم.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر، ليصبح روبرت ردوخ بعدها رئيساً "فخرياً" للمجموعتين.

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بدوره، قال لوكلان مردوخ (52 عاما) للصحافة "نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز كورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنئ والدي على مسيرته الرائعة التي استمرت 70 عاما".

وأشاد مردوخ الابن بـ"روح الريادة" لدى والده و"تصميمه الذي لا يتزعزع"، و"إرثه الدائم"، قائلاً إنه يعوّل على "نصائحه القيّمة".

ويأتي تقاعد رئيس إمبراطورية "فوكس"، بقناتها الإخبارية "فوكس نيوز" التي تبث برامجها على مدار الساعة موقعاً مركزياً لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، والتي يُعتبر فيها دونالد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بتمثيل الجمهوريين في السباق الرئاسي.

يشار إلى أن تقاعد هذا الرجل التسعيني بعد 5 أشهر من اضطرار "فوكس نيوز" للموافقة على دفع مبلغ هائل بلغ 787 مليون دولار لشركة تصنيع آلات التصويت الإلكترونية "دومينيون فوتينغ سيستمز" لتجنب دعوى تشهير محرجة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي هذه العملية، غادر أحد مقدمي البرامج النجوم، تاكر كارلسون، القناة التي فقدت بعضاً من جمهورها منذ ذلك الحين.

المصدر: أ ف ب