"فوكس نيوز" تكشف قرار البنتاغون حول توريد صواريخ ATACMS إلى كييف مستقبلا

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصادر في البنتاغون أن أوكرانيا لن تتلقى صواريخ ATACMS البعيدة المدى من الولايات المتحدة في مستقبل منظور، والتي استعجل طلبها زيلينسكي لاستخدامها ضد الروس.

ذكر مراسل قناة "فوكس نيوز" في البنتاغون، لوكاس طوملينسون، نقلا عن مسؤولين لم يذكر أسماءهم، استحالة حصول كييف على تلك الصواريخ في المستقبل المنظور، بحسب ما كتبه طوملينسون عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا).

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وقال المراسل: "لن تحصل أوكرانيا على ATACMS في المستقبل المنظور - هذه الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يبلغ مداها 190 ميلاً، والتي طلبها زيلينسكي بشكل عاجل من أجل استهداف القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها روسيا".

وقد أصبح معروفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستقبل، يوم الخميس، نظيره فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بايدن يعمل على إعداد حزمة كبيرة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف.

وكانت ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على موقف الرئيس جو بايدن.

من جهتها، قالت قناة ABC News في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، مبينة أن القرار "في الطريق"، وفي حال قرّرت الإدارة الأمريكية إرسالها فسيتم ذلك في إطار حزمة المساعدات العسكرية التالية لكييف.

المصدر: نوفوستي