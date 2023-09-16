نواب جمهوريون يناشدون بايدن الإسراع في تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف

ناشد أربعة من نواب الكونغرس الأمريكي الجمهوريين عبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الإسراع في تسليم صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، لأن التأخير يضر بالأمن القومي الأمريكي!

وقال نواب جمهوريون في الكونغرس إن المزيد من التأخير من قبل الإدارة الأمريكية في إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "لن يؤدي إلى سوى الإضرار بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع".

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يُشار إلى أن الصواريخ المذكورة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 300 كيلومتر عنها ووقع الرسالة المذكورة توم كوتون وروجر ويكر وليندسي غراهام وسوزان كولينز.

وجاء في متن رسالة الجمهوريين المنشورة على الإنترنت: "نكتب من أجل الحث على النشر الفوري للنظام الصاروخي MGM-140 ATACMS في أوكرانيا. إن المزيد من التأخير في هذا الأمر لن يؤدي إلّا إلى إلحاق المزيد من الضرر بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع".

هذا ويعتقد النواب أن توفير الصواريخ لكييف سيزيد من الإمكانات العسكرية لقوات كييف، ويقول المشرعون إنهم لا يحتاجون إلى سوى "جزء صغير من أنظمة ATACMS المتوفرة عند الولايات المتحدة".

المصدر: تاس