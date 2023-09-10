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البيت الأبيض لا يستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا

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البيت الأبيض لا يستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا
Legion-Media
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قال جوناثان فاينر، النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن واشنطن لا تستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.

وأشار فاينر في حديث له مع الصحفيين، إلى أن البيت الأبيض رغم ذلك ليس مستعدا بعد للإعلان عن مثل هذه الخطوة.

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وأضاف المسؤول الأمريكي، تعليقا على ما نشرته قناة ABC التلفزيونية، حول الموضوع: "نحن لا نستبعد أي شيء في الوقت الراهن. ليس لدينا ما نعلنه بشأن القرارات المتعلقة بتوريد وسائل جديدة لأوكرانيا".

وشدد فاينر، على أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي "تسمح لها بتحقيق النجاح في ساحة المعركة".

في وقت سابق، قالت قناة ABC إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام كييف، قد تتضمن صواريخ من طراز ATACMS، وهي صواريخ أرض-أرض تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ، بما في ذلك الراجمة أم 270.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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