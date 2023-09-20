"فورين بوليسي": إجماع أمريكي على تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" التكتيكية

ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على الرئيس جو بايدن.

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وذكرت قناة ABC News في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القرار "في الطريق"، لكن الخطط قد تتغير قبل الإعلان الرسمي عنها، وإذا قررت الإدارة الأمريكية إرسال ATACMS، سيتم الإعلان عنها في حزمة المساعدات العسكرية التالية لكييف.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن مسألة توريد صواريخ ATACMS وأنظمة دفاع جوي إلى كييف.

من جهتها تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.

المصدر: نوفوستي