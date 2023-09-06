كوليبا يبحث مع بلينكن مسألة إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الأربعاء إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن مسألة توريد صواريخ ATACMS البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف.

إقرأ المزيد

وأوضح كوليبا خلال مؤتمر صحفي جمعه ببلينكن:"ناقشنا بالتفصيل نقل صواريخ ATACMS البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، ونأمل أن تؤدي هذه المناقشات إلى قرار إيجابي، وقد تناولنا هذا الأمر بشكل منفصل"، مضيفا أنه تمت مناقشة أمن ممرات تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية أيضا.

وأشار إلى أنه لم يتم طرح مسألة نقل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، قائلا: "لم نطالب قط بإدخال قوات أمريكية إلى الأراضي الأوكرانية ولن نفعل ذلك أبدا".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية يوم الأربعاء بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفي، فإن الشحنات المعلن عنها والتي سترسل من المستودعات العسكرية الأمريكية تتضمن قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي