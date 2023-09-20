القوات الروسية تبدأ استخدام مدفع مخصص لتدمير "ليوبارد" و"أبرامز"

بدأت قوات المظليين الروسية استخدام مدفع جديد ذاتي الحركة عيار 120 مم بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مخصص لتدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كـ"ليوبارد" و"أبرامز".

وتم الكشف عن العربة القتالية الجديدة في تقرير صحفي أعده المراسل العسكري ميخائيل أندرونيك.

وذكر أن المدفع ذاتي الحركة الجديد مخصص لتدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كدبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية بمختلف أنواعها، ومرابض المدفعية ومواقع العدو المحصنة.

وتم تزويد العربة القتالية بجهاز كمبيوتر قادر على متابعة مواقع 30 هدفا، فيما تبلغ سرعة رمي مدفع العربة 10 طلقات في الدقيقة.

ويصل مدى مدفع العربة إلى 13 كم، وزنها 19 طنا ومخزونها 70 قذيفة من مختلف الأنواع، بما فيها فائقة الدقة "كيتولوف-2".

ومزودة برشاش "بي كا تي إم" عيار 7.62 مم لتدمير الأهداف البرية والجوية ومستشعرات تكتشف إشعاع أجهزة قياس المسافة والدلالة المعادية.

وتم تزويد العربة بقاذف الدخان القادرة على إخفائها بستار رذاذي يحجبها عن أجهزة تصويب العدو.

وقوة محرك العربة 450 حصانا، وتسير بسرعة 70 كم/ساعة على الطريق المعبدة إلى مسافة 500 كم، وتطوف بسرعة 10 كم/ساعة على الما وطاقمها يضم 4 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا