أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكرلااني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي.

وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي، هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 عسكريا.

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات شنتها قوات كييف، وبلغت خسائر العدو حوالي 180 جنديا.

- في اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.

- على محور كوبيانسك دمرت القوات الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات "M1097 Avenger" أمريكي الصنع.

- على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما قوا كييف، وتمكنت من القضاء على حوالي 70 عسكريا.

- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي، 4 صواريخ من نوع "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

المصدر: RT