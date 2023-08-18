إجلاء المصلين وإلغاء الصلاة في مسجد "محمد" بالعاصمة واشنطن بعد تهديد أمني (فيديو)
Globallookpress
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تم في العاصمة واشنطن إلغاء الصلاة وإخراج المصلين من مسجد "محمد" بعد تهديد بوجود قنبلة على إثر تلقي الشرطة مكالمة من مجهول حول هذا الأمر وشرع الخبراء في البحث ولتستأنف بعدها الصلاة.
يشار إلى أن مسجد "محمد" يقع على بعد مسافة نحو ميل من مبنى الكونغرس الأمريكي، وطلبت الشرطة من إمام المسجد النزول عن المنبر وتم إلغاء الصلاة.
وبعد عمليات التفتيش التي أنجزتها الشرطة برفقة فريق الكشف عن المتفجرات، عاد المصلون للدخول إلى المسجد وأتموا صلاتهم بصورة طبيعية.
المصدر: RT