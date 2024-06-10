"إطلاق صواريخ فلق 2 واشتعال النيران بمبنى للاستخبارات"..عمليات لـ"حزب الله" ضد إسرائيل (فيديوهات)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات عسكرية سابقة له ضد الجيش الإسرائيلي، اسهتدف فيها ثكنتَي بيت هِلل وزرعيت ومبنى تابع للاستخبارات العسكرية في مستوطنة مسكاف عام.

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ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنتَي بيت هِلل وزرعيت التابعتين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة"، حيث آظهر الفيديو لحظة إطلاق صواريخ وسقوطها على ثكنتة بيت هِلل، وتصاعد الدخان من مكان الإصابة، بالإضافة للحظة سقوط المقذوفات على ثكتة "زرعيت".

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا حول هاتين العمليتين قال فيهما إنه جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8 يونيو 2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2". ‏

- "‏استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من صباح يوم السبت 8 يونيو 2024 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

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كما نشر الإعام الحربي في "الحزب" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى تابعا للاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام شمال فلسطين المحتلة"، حيث أبان مقطع الفيديو لحظة أطلاق الصاروخ نحو المبنى وإصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحيطه أيضا.

وجاء في بيان "حزب الله" بخصوص هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8 يونيو 2024 مبنى تابع ‏للاستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح".‏

المصدر: RT