مراسل RT: شرطة واشنطن أفادت بورود تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

قال مراسل RT في واشنطن مساء اليوم الأربعاء إن شرطة العاصمة الأمريكية أفادت بورود تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.

وأضاف أن شرطة الكونغرس تجري تحقيقا حول إطلاق النار وطلبت من الموجودين بالاحتماء داخل مكاتبهم.

وقالت شرطة الكونغرس عبر "تويتر": "إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ فيجب عليك أن تحتمي لورود تقرير عن إطلاق نار محتمل".

ودعت شرطة الكابيتول المتواجدين في المناطق المحيطة بالكونغرس اتباع التعليمات الأمنية.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

كما أغلق الضباط الوصول إلى الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول الرئيسي.

وحذر بريد إلكتروني تم إرساله إلى موظفي الكونغرس من التحرك داخل مكاتبهم، كما طلبت من المتواجدين داخل المبنى إغلاق الأبواب والنوافذ الخارجية والابتعاد عنها وإيجاد مكان للاختباء.

BREAKING: US Senate building being evacuated after reports of possible active shooterpic.twitter.com/9HOwtlgOFr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 2, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية