مباراة خيرية تتحول إلى مأساة لأسطورة سباق 100 متر

تعرض العداء الشهير أوسين بولت لإصابة قوية أثناء مشاركته الأحد، في مباراة خيرية ودية على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويعرف عن بولت حامل الرقم القياسي العالمي في السباق 100م بزمن 9.58 ثوان، حبه لكرة القدم وتشجيعه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسبق أن لعب بشكل محترف لفترة وجيزة مع كوست مارينرز الأسترالي، ولكن مباراة الأحد كانت ودية بهدف جمع الأموال لأغراض خيرية.

وشارك بولت في اللقاء كقائد فريق نجوم العالم ضد فريق نجوم إنجلترا، وساهم بالفعل في صناعة هدف للأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، وانتهى اللقاء بفوز نجوم إنجلترا 6-3.

ولكن مشاركة بولت انقلبت إلى مأساة بعد أن تعرض لإصابة قوية على إثر محاولة تدخل على نجم إنجلترا وتوتنهام السابق جيرمين ديفو الذي حاول قطع الكرة منه ولكن ديفو راوغه ليساهم في هدف لفريقه، ولكن تسبب في إصابة الجامايكي.

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024

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وأعلن بولت بحسب "فوكس" أن الإصابة كانت قوية، وتسببت في قطع بالرباط الصليبي وسيحتاج لجراحة بعد خروجه محمولا على نقالة من ملعب المباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"