الخارجية الإيرانية تتحدث عن سوء تفاهم مع السعودية على خلفية أزمة الصحفيين

أفصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن ترحيل عدد من الصحافيين من السعودية إلى إيران، وقال إن ما حدث ناتج عن سوء فهم.

وأوضح كنعاني خلال مؤتمره الصحافي يوم الاثنين، تعليقا على اعتقال السلطات السعودية لعدد من الصحفيين الإيرانيين الشهر الماضي وترحيلهم، أن السلطات الإيرانية ومنذ بداية هذه الحادثة وبعلم السفارة الإيرانية في الرياض، تابعت ما حدث وبذلت مجهودا لإطلاق سراحهم.

وأضاف أن طهران فعّلت ممثليتها السياسية على الفور وتم إجراء اتصالات مع المسؤولين المعنيين في السعودية على مختلف المستويات.

وتابع كنعاني: "اتخذ سفيرنا وقنصلنا العام إجراءات في هذا الصدد وتم إجراء محادثات مع السفير السعودي في طهران وقد حاولنا حل مشكلة أحبائنا حتى يتمكنوا من مواصلة أنشطتهم وأداء مناسك الحج. وفي هذا الصدد عرضت السلطات السعودية أدلة اعتبرناها ناتجة عن سوء فهم وللأسف، لم تصل جهودنا إلى النتيجة المرجوة، وعاد هؤلاء الأحبة إلى إيران".

وأكد أن العلاقات بين البلدين ترتكز على إرادة سياسية لتطوير العلاقات.

وكانت إيران قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، ترحيل 6 من أعضاء طاقم تابع للتلفزيون الحكومي الإيراني بعدما احتجزتهم السلطات السعودية لقرابة أسبوع قبيل بدء موسم الحج.

المصدر: إرنا