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تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026

الرياضة

تشكيلة منتخب مصر الأساسية لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026
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أعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن عن تشكيلة "الفراعنة" الأساسية لمواجهة مضيفهم غينيا بيساو مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقرر حسام حسن الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو" – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن "تريزيغيه" – مصطفى محمد.

وكان منتخب مصر قد حقق ثلاثة انتصارات في أول ثلاث جولات آخرها كان على حساب بوركينا فاسو (2-1) الخميس الماضي في الجولة الثالثة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط، ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث مع أربع نقاط، ثم سيراليون (أربع نقاط)، وتحتل إثيوبيا المركز الخامس بثلاث نقاط.

وتذيّل جيبوتي ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف عام 2026.

المصدر: RT

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