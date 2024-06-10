بهدف رائع.. صلاح ينقذ منتخب مصر من فخ غينيا بيساو (فيديو)

عاد منتخب مصر بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه غينيا بيساو بتعادله معه بهدف لمثله يوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، ثم أدرك القائد محمد صلاح هدف التعادل لمصر في الدقيقة 70، بعد انطلاقة سريعة من الجبهة اليمنى وتسديدة مقوسة سكنت شباك حارس منتخب غينيا بيساو.

هدف رائع من محمد صلاح ضد غينيا بيساو 🔥 pic.twitter.com/FAQ7aAhFi3 — عالم ليفربول (@LFCExtensive) June 10, 2024

ابن مصر الغالي 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬❤️🌺🌺هدف مصر في غينيا بيساو pic.twitter.com/2kMMHdp0Id — كريم🇪🇬المصري (@karimel06756120) June 10, 2024

وبهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط معززا صدارته لترتيب المجموعة الأولى.

أما منتخب غينيا بيساو فقد رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى:

1- منتخب مصر- 10 نقاط من 4 مباريات.

2- منتخب غينيا بيساو- 6 نقاط من 4 مباريات.

3- منتخب بوركينا فاسو- 4 نقاط من 3 مباريات.

4- منتخب سيراليون- 4 نقاط من 3 مباريات.

5- منتخب إثيوبيا- 3 نقاط من 4 مباريات.

6- منتخب جيبوتي- نقطة واحدة من 4 مباريات.

وتم تقسيم المنتخبات الإفريقية إلى تسع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات ويتأهل متصدر ترتيب كل منها إلى كأس العالم مباشرة، أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق إفريقي تجري منافساته في نوفمبر 2025 بنظام مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

المصدر: RT