حقيقة رفض صلاح لتوجيهات حسام حسن في لقاء غينيا بيساو

نفى مصدر في منتخب مصر الأنباء التي تناقلتها بعض الصفحات على منصات التواصل حول رفض محمد صلاح قرار مدرب "الفراعنة" حسام حسن باستبداله في الدقائق الأخيرة من لقاء غينيا بيساو.

وقد تعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في مباراة جمعتهما يوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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وكان صلاح هو من تكلف بتسجيل هدف "الفراعنة" الوحيد من مجهود فردي في الدقيقة 70.

وترددت أنباء حول رفض صلاح استبداله في الدقيقة 90 بعد ظهور مصطفى فتحي وهو يستعد للدخول بجانب تبديل آخر بمشاركة ناصر ماهر على حساب أحمد أمين "أوفة".

وظهر صلاح وهو يتحدث تجاه مقاعد بدلاء منتخب مصر، قبل أن يتراجع حسام حسن عن مشاركة مصطفى فتحي، فيما فسره البعض برفض قائد "الفراعنة" الخروج من الملعب.

مصدر بـ منتخب مصر لـ بطولات 📷



"لا صحة نهائيا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج من مباراة غينيا بيساو، ولم يتم استبداله من الأساس، حسام حسن اكتفي بنزول ناصر ماهر فقط" pic.twitter.com/rieu7KM2pM — Btolat.com (@Btolat) June 10, 2024

وقال مصدر في منتخب مصر لموقع "Btolat"، إنه لا صحة لرفض صلاح التبديل، موضحا أن حسام حسن تراجع عن إشراك مصطفى فتحي، واكتفى بإقحام ناصر ماهر فقط.

المصدر:"Btolat"