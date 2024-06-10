 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: القرار الأمريكي غامض وموافقة إسرائيل على وقف النار غير واضحة

حقيقة رفض صلاح لتوجيهات حسام حسن في لقاء غينيا بيساو

الرياضة

حقيقة رفض صلاح لتوجيهات حسام حسن في لقاء غينيا بيساو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xprl

نفى مصدر في منتخب مصر الأنباء التي تناقلتها بعض الصفحات على منصات التواصل حول رفض محمد صلاح قرار مدرب "الفراعنة" حسام حسن باستبداله في الدقائق الأخيرة من لقاء غينيا بيساو.

وقد تعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في مباراة جمعتهما يوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

إقرأ المزيد
بهدف رائع.. صلاح ينقذ منتخب مصر من فخ غينيا بيساو (فيديو)
بهدف رائع.. صلاح ينقذ منتخب مصر من فخ غينيا بيساو (فيديو)

وكان صلاح هو من تكلف بتسجيل هدف "الفراعنة" الوحيد من مجهود فردي في الدقيقة 70.

وترددت أنباء حول رفض صلاح استبداله في الدقيقة 90 بعد ظهور مصطفى فتحي وهو يستعد للدخول بجانب تبديل آخر بمشاركة ناصر ماهر على حساب أحمد أمين "أوفة".

وظهر صلاح وهو يتحدث تجاه مقاعد بدلاء منتخب مصر، قبل أن يتراجع حسام حسن عن مشاركة مصطفى فتحي، فيما فسره البعض برفض قائد "الفراعنة" الخروج من الملعب.

وقال مصدر في منتخب مصر لموقع "Btolat"، إنه لا صحة لرفض صلاح التبديل، موضحا أن حسام حسن تراجع عن إشراك مصطفى فتحي، واكتفى بإقحام ناصر ماهر فقط.

المصدر:"Btolat"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي